بستاني أطلقت حملة إزالة التعديات عن شبكة الكهرباء: هذا الأمر لصالح المواطن

أطلقت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، حملة إزالة التعديات عن الشبكة الكهربائية من برج حمود، مؤكدة "أننا سنستمر بهذه الحملة وهي ثاني خطوة تنفيذية في خطة الكهرباء"، موضحة أن "أول خطوة أطلقناها يوم الثلاثاء وهي الحد من خنقات النقل واليوم بدأنا حملة نزع التعديات".
ودعت بستاني كافة المواطنين الى "المشاركة في هذه العملية لأنها لصالحهم، لأن إزالة التعديات تسمح لنا بتخفيف الهدر على الشبكة وتوزيع الكهرباء بطريقة أفضل"، متمنية على شركة كهرباء لبنان أن "تأخذ خلال الأسبوعين المقبلية الإجراءات لمواكبة هذه العملية"، مشيرة الى أن "رسم الإشتراك بساعة الكهرباء 15 أو 20 أمبير سيخفض فوق الـ75 في المئة".
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