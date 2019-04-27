تنظيم القاعدة عن إعدام السعودية 37 مواطنًا: لن ننسى ذلك وسننتقم منهم

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن "​تنظيم القاعدة​ في جزيرة العرب الذي ينشط في جنوب اليمن وجه تهديدًا صريحًا إلى ​المملكة العربية السعودية​، بعد إعدام المملكة مؤخرًا 37 مواطنًا مدانًا بتهمة ​الإرهاب​"، متهمًا السعودية بـ"إراقة دماء أبنائها النبلاء لإرضاء ​الولايات المتحدة​"، ومؤكدًا في بيانه "أنه لن ينسى ذلك وسينتقم منهم".

وكانت ​وزارة الداخلية السعودية​ قد نفذت الثلاثاء الماضي حكم الإعدام على 37 شخصًا "في كلٍ من مناطق ​الرياض​ و​مكة المكرمة​ و​المدينة المنورة​ والشرقية والقصيم وعسير لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال ب​الأمن​ وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد"، بحسب بيان وزارة الداخلية السعودية.