حواط: مبروك تأهيل طريق جبيل - عنايا - مشمش - جاج

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد حواط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "مبروك تأهيل طريق جبيل - ​عنايا​ - مشمش - جاج وبعد المتابعة مع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية ، سيبدأ العمل قريبا بتأهيل هذا الطريق وتوفير شروط ​السلامة العامة​، من خلال برنامج ​منظمة العمل الدولية​ ILO ، لهذا الشريان الحيوي كونه الطريق الاساسي ل​دير مار شربل​ وعدد من القرى الجبيلية".

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