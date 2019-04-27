قوى الامن: تدابير سير على اوتوستراد جل الديب بسبب أعمال التحفير

أفادت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ بانه "ستقوم الشركة المتعهدة إنشاء جسر جل الديب،بأعمال تحفير الإسفلت القديم وإعادة التعبيد، وذلك ابتداءً من أول جسر ​أنطلياس​ باتجاه ​بيروت​، ما بين الفترة الممتدة من الساعة 20.30 من يوم الاثنين29/4/2019 والساعة 20.30 من يوم الثلاثاء 30/4/2019، وتُستأنف الإعمال يوم الأربعاء بتاريخ 1/5/2019، وستُنفّذ الأشغال على مسربين فقط من المسلك الغربي، على أن تبقى الطريقسالكة أمام ​حركة السير​".

وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".