أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بانه "ستقوم الشركة المتعهدة إنشاء جسر جل الديب،بأعمال تحفير الإسفلت القديم وإعادة التعبيد، وذلك ابتداءً من أول جسر أنطلياس باتجاه بيروت، ما بين الفترة الممتدة من الساعة 20.30 من يوم الاثنين29/4/2019 والساعة 20.30 من يوم الثلاثاء 30/4/2019، وتُستأنف الإعمال يوم الأربعاء بتاريخ 1/5/2019، وستُنفّذ الأشغال على مسربين فقط من المسلك الغربي، على أن تبقى الطريقسالكة أمام حركة السير".
وفي بيان لها، طلبت المديرية من المواطنين "أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: تدابير سير على اوتوستراد جل الديب بسبب أعمال التحفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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