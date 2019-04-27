قماطي: سنعمل جاهدين لنعيد القطار إلى السكة الحقيقية والصحيحة

دعا وزير الدولة لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​ في كلمة له خلال احتفال جماهيري تحت عنوان "احتفالية ذاكرة نيسان، حكاية نصر وشهادة" في ​مدينة صور​ المواطنين بـ"أن لا يصدقوا ما يحكى عن إشاعات بأن الحلول للأزمة الاقتصادية ستكون على حساب المواطنين أو على حساب الموظفين، فكل هذا الكلام أياً كان الذي صرح عنه، وأياً كان الذي أطلقه مع احترامنا للجميع، لا يمكن أن نتبنى شيئاً منه قبل أن يتحول إلى قرار، وإذا كان الموضوع هو عبارة عن أفكار تعرض في التصريحات الإعلامية فهي تبقى أفكاراً، ومن حق المواطن عندما يسمع هذه الأفكار أن يبادر في التحرك إذا كان يعتبرها كارثية عليه، ولكن ليس من حق المسؤول أن يصرح عنها قبل أن تصبح قراراً إذا كانت قراراً".

وشدد على "ضرورة أن يكون للمصارف اللبنانية دور في معالجة الأزمة الاقتصادية، وليس الذهاب إلى جيوب الموظفين والفقراء وذوي الدخل المحدود"، مؤكداً "أننا سنعمل جاهدين خطوة بخطوة لنعيد ​القطار​ إلى السكة الحقيقية والصحيحة، من خلال إيقاف الهدر و​الفساد​ والنهب والسرقة، وبالتالي فإن كل ما كان قائماً وسائداً بغض النظر عمّن كان يسرق وينهب، فنحن يجب أن نوقف هذا الهدر، لكي يكون مال الدولة للشعب وليس للمسؤولين ولا لأصحاب الامتيازات في السلطة".