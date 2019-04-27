علي خريس: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أراضٍ لبنانية

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ في كلمة له خلال احتفال جماهيري تحت عنوان "احتفالية ذاكرة نيسان، حكاية نصر وشهادة" في ​مدينة صور​ "أننا ننعم اليوم ب​الأمن​ والأمان والحرية والاستقرار بفضل التضحيات والشهداء، وأننا استطعنا أن نصنع النصر على العدو الإسرائيلي لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه من هذه المنطقة التي واجه شعبنا منها ​الجيش الإسرائيلي​، أقسم الإمام السيد ​موسى الصدر​ ب​لبنان​ ووحدته وحريته ومقاومته".

وشدد خريس على "ضرورة أن ينسحب هذا الانجاز الذي تحقق في لبنان على ​فلسطين​ و​الشعب الفلسطيني​ و​المقاومة الفلسطينية​"، داعياً الشعب الفلسطيني "أن يتكلوا على أنفسهم وسواعدهم ومقاومتهم ووحدتهم، وأن لا يراهنوا على أحد، لا على دول كبرى ولا على أمم متحدة ولا على مجلس أمن، لأن إسرائيل لا تخشى إلاّ المقاومة والوحدة، لا سيما وأن هناك مشروع خطير يجهز لنا، ألا وهو صفقة القرن، التي تجهزها ​الولايات المتحدة الأميركية​ مع الدولة العبرية وللأسف الشديد مع بعض ​الدول العربية​".

وأشار إلى أن "مواجهة هذا المشروع الخطير لا يمكن أن يكون إلاّ بالمقاومة، ونحن نراهن على شعبنا ومقاومتنا في ​فلسطين المحتلة​ لمواجهة هذ المشروع الخطير والكبير"، مشدداً على أن "الوحدة الوطنية أفضل وجوه الحرب مع العدو الإسرائيلي، وأن إسرائيل ما زالت تحتل جزءاً من أرضنا في تلال ​كفرشوبا​ و​مزارع شبعا​، وبالتالي فإننا نقول لمن يتحدث عن هذا الموضوع، إن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي أراضٍ لبنانية، وتحرير هذه المنطقة مرهون على مقاومتنا وشعبنا وجيشنا، ونقطة على السطر".