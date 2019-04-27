الأرصاد الجوية: طقس يوم غد قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط بالحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات ،تتساقط أمطار خفيفة متفرّقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية حتى فترة بعد الظهر.
وتوقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأحد: قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكلٍ محدود في المناطق الداخلية والجبليّة.
الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.
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