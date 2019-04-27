رد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على من هاجم رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ بشأن كلامه عن ​مزارع شبعا​، قائلا: "إنها جوقة الشتامين والمرتهنين العاملين وفق أجندة اسيادهم وحبذا لو حاولوا ولو لمرة الاستحصال من سيدهم على وثيقة رسمية تؤكد هوية أراضي مزارع شبعا لتقديمها إلى المراجع الدولية المختصة، من يتآمر على ​لبنان​ يا سادة يا ممانعي الكلام هو من فتح قنوات تنسيق مع الصهاينة وسلم رفاة العملاء ومستوى سجالاتكم ومناظراتكم يعكس عمق ثقافتكم وادبياتكم ولا يناسبنا أن ننزلق لهكذا خطاب سوقي".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: من يتآمر على لبنان هو من فتح قنوات تنسيق مع الصهاينة وسلم رفاة العملاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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