وزير البيئة: بعد 21 حزيران سنغلق كل المقالع والكسارات غير المرخصة

جال وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ على عدد من ​المقالع والكسارات​ في ​ترشيش​ زحلة، رعيت ودير الغزالة، وفي تصريح أكد أنع "بعد 21 حزيران سنغلق كل المقالع والكسارات غير المرخصة"، مشيرا الى أن "ما رأيناه خلال الجولة أن هناك ضررا بيئيا حصل ولا يمكن إصلاحه أو تعويضه".

وشدد على أن "ما يهمني هو وقف المجازر البيئية وأن نعمل تحت سقف القانون والدولة، فهذا القطاع كان خارج الدولة لـ40 سنة، والآن علينا أن نتعاون لنبني بلدنا وهذه فرصة ذهبية لا تتكرر. هناك قانون وهيبة دولة يجب احترامها وهذه الرسالة واضحة".