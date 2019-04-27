تلقى النائب وليد البعريني مراجعات من المياومين في مركز الضمان في ميناء طرابلس والذين يستمرون في اعتصامهم منذ ثلاثة ايام احتجاجا على عدم قبض رواتبهم.
وناشد النائب البعريني المياومين التروي بخاصة بعد محاولة أحدهم احراق نفسه، توجه بالنداء للمسؤولين في الدولة بالتواصل مع المعتصمين لحل مشكلتهم لجهة قبض رواتبهم خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر البعريني تلقى مراجعات من مياومي الضمان في طرابلس يحتجون على عدم قبض رواتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.