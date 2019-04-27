البعريني تلقى مراجعات من مياومي الضمان في طرابلس يحتجون على عدم قبض رواتبهم

تلقى النائب ​وليد البعريني​ مراجعات من ​المياومين​ في مركز الضمان في ميناء ​طرابلس​ والذين يستمرون في اعتصامهم منذ ثلاثة ايام احتجاجا على عدم قبض رواتبهم.

وناشد النائب البعريني المياومين التروي بخاصة بعد محاولة أحدهم احراق نفسه، توجه بالنداء للمسؤولين في الدولة بالتواصل مع المعتصمين لحل مشكلتهم لجهة قبض رواتبهم خصوصا مع اقتراب ​شهر رمضان​ المبارك.