الشيخ المصري حث الحكومة على الاسراع في تقديم الموازنة للمجلس النيابي

اشار نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" الشيخ حسن المصري الى اننا نحث الحكومة على الاسراع في تقديم الموازنة للمجلس النيابي، ومجلس النواب جاهز لدراستها واقرارها والتعديل فيها، هذا من اجل شعبنا ونخاطبهم ايضا ان تكن هذه الموازنة في ممر اجباري وهو الحفاظ على لقمة العيش لدى الناس، داعيا للابتعاد عن جيوب الفقراء وليأتوا بالمال من التهرب الضريبي وليسرعوا في استخراج الثروة النفطية والغازية.

وشدد الشيخ المصري في احتفال تأبيني في بلدة كفرتبنيت، على ان الخط الاحمر الوحيد في لبنان هو الناس، جيوب الناس، لقمة عيش الناس وكرامة الناس وهذا هو الخط الاحمر الذي نؤمن به الذي لا يمكن ان يُمس، تقوم القيامة اذا مُست كرامة اهلنا وشعبنا، من هنا ندعو لهذه الحكومة ان تكون على مستوى هذا الشعب، ونفتخر ان نكون بخدمة شعبنا ليل نهار وهذا النهج تعلمناه من امامنا موسى الصدر ليعم العالم العربي والاسلامي وان تكون المنطلقات المحبة والاخوة بين الناس وهذا مالا نراه هذه الايام بسبب سياسات المتكبرون والمستكبرون والمتسلطون على رقاب العام.