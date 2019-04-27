بستاني: حملة إزالة التعديات ليست ضد المواطن بل تساعد لبنان على تخفيض الهدر

لفتت وزيرة الطاقة ندى بستاني خلال حملة إزالة التعديات عن الشبكة الكهربائية في الحمرا إلى أن "هناك دعم من بلدية بيروت لازالة التعديات وبعد العثور على التعديات يتم تسطير محضر وبعدها يتم ازالة المخالفات وبامكان المتعدي التقديم على اشتراك ساعة وسنخفض الاسبوع المقبل أسعار رسم الاشتراك أكثر من 75 في المئة وسنكمل بها"، مؤكدةً أن "هناك توافق على هذه الحملة".
وأكدت أن " هذه الحملة التي نقوم بها اليوم ليست ضد المواطن بل تساعد لبنان لتخفيض الهدر الفني الغير فني عن الشبكة لتصبح خدمتنا أفضل وستتبعها اجراءات ادارية في مؤسسة كهرباء لبنان ونساعد المواطن ان يدفع الاشتراكات والمحاضر والغرامات".
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