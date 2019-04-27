عيتاني: سنعمل مع وزارة الطاقة لإزالة التعديات كافة عن بيروت

أكّد رئيس ​بلدية بيروت​ ​جمال عيتاني​ " أننا سنساند ​وزارة الطاقة والمياه​ في عملها"، مشيرًا إلى "أننا سنعمل مع الوزارة لإزالة التعديات على الشبكة الكهربائية كافة في بيروت".

وأوضح عيتاني، في حديث تلفزيوني، على أن "الأمر ليس مقبولًا والتعديات غير مسموحة"، مشددًا على أن "يدنا في يد الوزيرة ندى البستاني حتّى النهاية في هذا الملف".