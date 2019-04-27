مقتل عناصر من طالبان في عمليات أمنية للجيش الأفغاني

قتل 15 عنصراً من طالبان، على الأقل خلال عمليات نفذتها قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية في إقليم أوروزجان، جنوبي البلاد، خلال اليومين الماضيين. بحسب ما أفاد تقرير إخباري.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن المتحدث باسم الفيلق رقم 205، التابع للجيش الأفغاني، اليوم السبت، أن 15 عنصراً من طالبان قُتلوا في سلسلة من الغارات التي نفذتها القوات الخاصة الأفغانية، إلى جانب الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو الأفغاني بمنطقة تارين كوت بالإقليم.

ويقول المسؤولون إن العمليات جاءت في إطار محاولة مستمرة للقضاء على الشبكات التابعة لطالبان، وإجهاض العمليات الإرهاربية التي تخطط لها الجماعة في المنطقة.

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