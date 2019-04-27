17 قتيلاً من قوات النظام في هجمات شمال سوريا

قتل 17 عنصراً من قوات النظام ومسلحين موالين له، وأصيب 30 آخرون بجروح في هجمات شنها مسلحون في محافظة حلب في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، "شنتّ هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة هجمات ضد مواقع لقوات النظام في ريف حلب الجنوبي والجنوبي الغربي، أمس الجمعة"، مشيراً إلى أن "الاشتباكات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى وانتهت بتدخل الطيران الروسي الذي استهدف مواقع الفصائل المهاجمة". اقرأ أيضاً.. 50 قتيلاً من قوات النظام في هجمات لـ "داعش" بسوريا

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