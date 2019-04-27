الأمم المتحدة: فقدان 21 فنزويلياً بعد غرق قاربهم في الكاريبي

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن 21 فنزويلياً على الأقل فقدوا إثر غرق قاربهم وهو في طريقه إلى ترينيداد وتوباجو، وذلك وفقاً لمعلومات وردت للمفوضية من خفر السواحل.

وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة في جنيف إن القارب كان يقل 25 شخصاً على الأقل من مدينة جيريا الساحلية في فنزويلا، عندما انقلب في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وأضاف بالوش "هذا الحادث المأساوي يوضح المخاطر الشديدة التي تنطوي عليها رحلات البحر وعمليات الانتقال غير المنظمة عبر الحدود التي يخوضها لاجئون ومهاجرون. كما تسلط الضوء على مدى يأس من اضطروا للفرار من ديارهم والصعوبات الاستثنائية التي يواجهونها في رحلتهم".

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وتقول المفوضية إن أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي فروا من بلادهم منذ 2014 بسبب النقص الحاد في الغذاء والدواء وتدهور الوضع الأمني.

وتبعد ترينيداد وتوباجو نحو 70 كيلومتراً عن ساحل شمال فنزويلا.

وقالت وحدة الدفاع البحري التابعة للقوات المسلحة الفنزويلية على موقع "تويتر" في وقت لاحق يوم الجمعة إن خفر سواحل أنقذ عشرة ركاب وإن عملية البحث لا تزال مستمرة. وأضافت أن 34 شخصاً كانوا على متن القارب.