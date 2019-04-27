مفاوضات ليبية دولية بتونس لتسليم طرابلس سلمياً للجيش

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أكد الجيش الوطني الليبي على صفحته على فيسبوك، وجود مفاوضات في تونس تشارك فيها الأمم المتحدة وأطراف دولية ومحلية تهدف لإيجاد تسوية تسمح بدخول الجيش إلى طرابلس سلمياً.

كما تشمل المفاوضات، حسب ما ذكره الجيش الوطني الليبي، انسحاب ميليشيات مصراتة إلى مدينتهم وحل الميليشيات في طرابلس وتسليم معسكراتهم وأسلحتهم للجيش.

غير أن ممثلين عن ميليشيات مصراتة أكدوا رفضها لهذه التسوية وطلبها ضمانات دولية بعدم ملاحقة عناصرها قانونيا وعدم دخول الجيش الوطني الليبي إلى مصراتة.

وفي سياق آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية لشؤون إفريقيا تريش كانديس، إن “الهدف المطلوب تحقيقه في ليبيا هو القضاء على كل المجموعات الإرهابية وتمكين الليبيين من توحيد صفوفهم وبناء دولة ديمقراطية”.

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وأضافت كانديس في تصريحات تلفزيونية أن بلادها ستدعم أي جهة تساهم في تحقيق ذلك، مشيرة إلى أن “ذلك ما تفعله الخارجية الأميركية حالياً”.

ولم تنفِ كاندس وجود اتصالات سابقة بين الإدارة الأميركية وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، إلا أنها رفضت التعليق على مسار العمليات العسكرية التي يقوم بها في طرابلس.

المصدر: – قناة العربية