كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. انفجار قنبلتين قذفتهما مقاتلتان روسيتان في الجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر اصطدام قنبلتين من طراز "أوفاب - 500 شا أر" الروسيتين في الجو وانفجارهما.

ووقع الحادث، أثناء القصف الجوي الذي نفذته مقاتلتا "سو-34"، في عرض "أفيا ميكس" الجوي، حيث أسقطت كل طائرة 4 قنابل بوزن 500 كيلوغرام لكل منها، حيث اصطدمت إحدى القنابل بأخرى في الجو وانفجرتا.

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وتختلف تلك القنابل عن الأخرى العادية بإمكانية قذفها من ارتفاع منخفض. وتمتلك القنبلة 3 رؤوس قتالية منشطرة لزيادة مساحة القصف. ويتراوح وزن الرأس القتالي بين 80 و142 كيلوغراما.