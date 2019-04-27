كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة اليابانية تحقق في سكين وُضع على مكتب حفيد الإمبراطور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير وسائل الإعلام اليابانية، أن الشرطة تحقق في سكين وُضع على المكتب المدرسي لحفيد الإمبراطور اكيهيتو.

وقالت "كيودو نيوز"، إن الشرطة تحقق في لقطات كاميرا الأمن. وإن قسم شرطة العاصمة رفض التعليق ولم ترد جامعة أوشانوميزو الثانوية العليا على المكالمات.

ووقع الحادث للأمير هيساهيتو البالغ من العمر 12 عامًا، وهو في صف الخلافة لـ"عرش الأقحوان"، والحادث يأتي في الوقت الذي تستعد فيه اليابان للاحتفالات بمناسبة تنازل الإمبراطور أكيهيتو عن عرش البلاد في 30 أبريل.