كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بوتين" يقترح ربط طريقي الحرير البحري الصيني والبحري الشمالي الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، فى منتدى الحزام والطريق ببكين، اليوم السبت، توحيد طريق البحر الشمالى الروسى وطريق الحرير البحرى الصينى، ودعا الدول المشاركة للانضمام إلى المبادرة.

وقال "بوتين"، في المنتدى: "إننا نولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير طريق البحر الشمالي. نحن ندرس إمكانية توحيده مع طريق الحرير البحري الصيني، وبالتالي إنشاء طريق عالمي وتنافسي يربط شمال شرق آسيا وشرقها وجنوب شرقها بأوروبا".

ووفقًا للرئيس الروسي، فإن هذا المشروع واسع النطاق ينطوي على تعاون وثيق بين دول أوراسيا في زيادة حركة المرور العابر وبناء محطات الموانئ ومراكز الخدمات اللوجستية.

وأضاف "بوتين": "ندعو الدول التي تشارك في المنتدى للانضمام إلى المبادرة".