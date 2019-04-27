كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفنزويلي يشن حربا كلامية على المبعوث الأمريكي الخاص أبرامز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، حربًا كلامية ضد الممثل الخاص للولايات المتحدة لفنزويلا، إليوت أبرامز، قائلًا، إن "أبرامز" كان يحاول خداع الشعب الفنزويلي وإرباكه وتقسيمه، و"وضع قناعًا للتشافيزية".

ووصف الرئيس الفنزويلي، خلال لقاء بثه التلفزيون الرسمي مع المعلمين في كاراكاس، "أبرامز"، بأنه "صقر قديم للحرب الباردة".

وقال "مادورو": "فاجأ إليوت أبرامز العالم وخرج كمدافع عن تركة القائد هوجو تشافيز... وهو يدعي أنه مدافع عن تراث تشافيز والتشافيزية... هل لديه مصداقية؟ لماذا يقصد هذا المنعطف؟ يقول الآن أن مادورو هو الرجل السيئ؟".

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وأشار "مادورو"، أيضًا، بسخرية: "هل يجب أن نطيعه، هذا التابع، نائب ملك الأراضي الفنزويلية؟".

وأكد، أن فكرة "تشافيز" كانت تحارب الإمبريالية الأمريكية وتدافع عن سيادة أمريكا اللاتينية، لافتًا أن "أبرامز" لا يتوافق مع هذه المبادئ.

وأضاف الرئيس الفنزويلي: "هل أصبح إليوت أبرامز تشافيزيًا؟ إنه مناورة مبتذلة، ومن الهراء التظاهر بأن الإمبريالية تدافع عن تركة هوجو تشافيز، لأن تركة هوجو تشافيز هي تركة مناهضة للإمبريالية".