كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 17 قتيلا من النظام السوري في اشتباكات مع جبهة النصرة بحلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل 17 عنصراً من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين له وأصيب 30 آخرون بجروح في هجمات شنها فصيلان متصلان بجبهة النصرة في محافظة حلب في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس": "شنتّ كل من هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين هجمات ضد مواقع لقوات النظام في ريف حلب الجنوبي والجنوبي الغربي بعد منتصف ليل الجمعة"، مشيراً إلى أن "الاشتباكات استمرت حتى ساعات الخليج 365 الأولى وانتهت بتدخل الطيران الروسي الذي استهدف مواقع الفصائل المهاجمة".