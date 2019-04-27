بـ96% من الأصوات.. العياسي رئيسا مرة أخرى للودادية الحسنية للقضاة 

أسفرت نتائج انتخاب أعضاء المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، أمس الجمعة 26 أبريل الجاري، بالرباط، عن تجديد الثقة في عبد الحق العياسي رئيسا لها، بنسبة قدرت بـ 96 بالمائة؛ وهو ذات الإجماع الذي حصل عليه نائب رئيس الودادية، محمد الخضراوي..

وقد بلغ عدد الأصوات المعبر عنها، خلال عملية انتخاب الرئيس، 222 صوتا، فيما حصل نائب رئيس الودادية المنتخب على 215 صوتا،

كما تم في نفس اليوم، انتخاب أعضاء المكتب المركزي؛ الذي يضم 14 عضو منتخب، إضافة إلى 23 عضو بالصفة (رؤساء المكاتب الجهوية)، وهم، عبد العزيز الواقيدي والذي حصل على 167 صوت، أمينة المالكي.166 صوت، خالد الركيك 159 صوت، عبدالحق النعام 153صوت، فيصل الادريسي 167 -صوت، فاطنة اعلالو، عبدالقادر الشنتوف، عبدالكبير دوالطيب، بـ146 صوت، يوسف قاجو146 صوت، وعبدالله معوني143.صوت.

وبدأ الرئيس العياسي مساره القضائي في 1978 قاضيا مقيما بالرماني، قبل أن يتنقل خلال السنوات اللاحقة قاضيا في كل من المحكمة الابتدائية بالبيضاء، والمحكمة الابتدائية بابن مسيك، ثم ترأس سنة 1987 غرفة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، و1991 قاضيا للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وفي 2002 أصبح العياسي رئيسا للغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ثم قاضيا التحقيق بمحكمة ذاتها، وفي 2008 رئيسا لغرفة بالمجلس الأعلى، ثم في أبريل 2010 عين وكيلا عاما للملك بمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، خلفا لمصطفى فارس الذي تولى مهمة رئاسة المجلس الأعلى.