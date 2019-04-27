جسر قانوني بين المغرب وقطر

نقل النائب العام القطري الذي زار المغرب هذا الأسبوع، سعي بلاده إلى نقل مجموعة من المناهج التعليمية المغربية، في مجال القانون خاصة، إلى دولة قطر، في إطار برامج للتعاون بين الجامعات.
واستقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، أول أمس الأربعاء.
وخلال هذا اللقاء، أكد النائب العام القطري الدعم الذي يقدمه المغرب لمختلف المبادرات الأممية، في مجال إحقاق القانون. وتسعى قطر إلى الاستفادة من التجربة المغربية، حيث تناولت المحادثات آفاق التعاون الثنائي في المجالات المرتبطة بالنزاهة ومحاربة الفساد، وإمكانيات ربط شراكات بين المؤسسات المغربية والقطرية المعنية بمحاربة الفساد.
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