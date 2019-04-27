مفتي ليبيا يدعو إلى مقاطعة الحج والعمرة: أموال السعودية تقتل به المسلمين في بلادنا -فيديو

دعا الصادق الغرياني، مفتي حكومة الوفاق الليبية، المسلمين ممن أدّى العمرة أو الحج سابقاً إلى عدم التوجه إلى أداء الفريضة من جديد حتى لا يدعم “حكام السعودية بأمواله”، ويسهم بقتل المسلمين.

وقال الغرياني، في نداء نشر على يوتيب أمس الخميس”أقول للناس المعتمرين وللحجاج: من حج مرة ومن اعتمر مرة فلا ينبغي أن يدفع آلاف الريالات في جيوب حكام السعودية ليقتلوا به أبناء المسلمين، يقتلونهم في اليمن وليبيا وسيقتلونهم في السودان والجزائر وتونس”.

وتابع الغرياني، المقيم في مدينة إسطنبول التركية، قائلاً: “كما قلت ليس هناك بقعة في الأرض إلا ويسعون فيها فساداً بأموالهم، فمن حج أو اعتمر مرة فحجه أو عمرته بعد ذلك إثمهما أكبر من نفعهما”.

وأضاف: “هذه الفتوى أتحمل مسؤوليتها أمام الله، أقولها للشعب الليبي ولجميع بلاد المسلمين”.

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وشدد على أن “من حج أو اعتمر فلا ينبغي أن يحج ويعتمر ويدفع الأموال لحكام السعودية ليقتلوا بها أبناء المسلمين في أنحاء الدنيا”.