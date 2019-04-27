مصير "بليستيشن 5" غامض مثل مواصفاته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشركة اليابانية "سوني" أمس، الجمعة، أن الجيل التالي من منصة "بليستيشن"، التي يطلق عليها "بليستيشن 5" أو (PS5) لن تكون جاهزة للإصدار عام 2019، بعد إعلانها مسبقًا عن نيّة نشرها له خلال العام الحالي.

وكشف المراسل التقني في صحيفة "وول ستريت" جورنال، تاكاشي موتشيزوكي، عبر حسابه على "تويتر"؛ أن الشركة أبلغت المراسلين، خلال جلسة للأسئلة والأجوبة، بأنها لن تطلق منصة (PS5) خلال الـ12 شهرا القادمة.

ويعني ذلك أن التايخ المحتمل لإصدار الجيل الجديد من منصة "بليستيشن" سيكون خلال فصل الصيف أو الخريف من العام المقبل 2020، وعادة تطلق "سوني"منصات الألعاب الحديثة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث أطلقت (PS4) في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، بينما أطلقت (PS3) في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة اليابانية عن الكثير من التفاصيل والتحديثات حول الجيل الجديد خلال نشاطات مؤتمر "إي 3" الصحفي في العام المقبل، بعد تأجيل دورة المؤتمر لهذا العام.

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وفيما يخص مواصفات (PS5) فقد كشفت الشركة بعضًا منها، حيث وعدت الشركة المستخدمين بالتمتع في رسومات منتوجها الجديد بدقة "8K"، وتجربة صوتية تتميز بثلاثية الأبعاد بعد تطويرها، وتخزين "SSD"؛ لضمان سرعة تنزيل أسرع والتوافق مع إصدارات الألعاب السابقة الملائمة للجيل السابق.

ويبدو أن وحدة التخزين الأسرع (SSD)، ووحدة المعالجة المركزية الأقوى (CPU)، تشكلان التحسينات الكبيرة للجيل القادم من "بليستيشن"، مما يسمح للمطورين باستخدام المزيد من القوة والسرعة في الألعاب.

وكشفت شركة "سوني" عن أن مبيعات منصة (PS4) قد وصلت إلى 96.8 مليون جهاز، مما يجعلها قريبة من تحقيق مبيعات تصل إلى 100 مليون جهاز خلال الربع القادم، الأمر الذي يشكل نقطة بارزة في سجلها.

كما أوضحت وجود 36.4 مليون مشترك في خدمة "بليستيشن بلس"، لكن الشركة اليابانية تتوقع أن تنخفض أرباحها التشغيلية بنسبة 10 في المئة خلال الربع القادم بسبب التكاليف المرتبطة بتطوير (PS5).