مدرب ليفربول ينفي الشائعات حول صلاح وفيرمينو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، رضاه بعد الفوز الذي حققه فريقه على هيديرسفيلد تاون بنتيجة خمسة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة الأولى عبر نابي كيتا، قبل أن يضيف ساديو ماني ومحمد صلاح هدفين لكل منهما، ليتصدر صاحب الأرض الترتيب مؤقتا، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي الذي تنتظره موقعة صعبة أمام مضيفه بيرنلي، مساء الأحد في الجولة ذاتها.

وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بعد انتهاء اللقاء "نحن سعداء بالنقاط التي فزنا بها، ونركز الآن على المباراة المقبلة، لدينا عقلية تعمل، ونحاول خلق المشاكل لكل خصم أمامنا من خلال العمل بجد".

وأضاف "من الواضح أنها مجموعة مميزة من اللاعبين الذين أدوا بشكل جيد أمام هيديرسفيلد، الذي يظهر بشكل أفضل مما تعرضه نتائجه، امتلك هجوما خاطفا جيدا ولهذا كان علينا التحلي بالصبر، وسجلنا أهدافا مدهشة".

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وأشاد كلوب بنجمه محمد صلاح، الذي بات أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في أول 100 مباراة للاعب واحد في تاريخ ليفربول (69 هدفا)، وقال "بدا وكأنه يريد تحطيم الرقم القياسي، لأنه وبعد هدفه الثاني ظهر وكأنه يقول: أنا ضد باقي العالم، إنه موسم مهم بالنسبة إليه بعد حملة رائعة، كانت كل تسديدة فيها هدفا له الموسم الماضي".

وتابع "يتم تقييمه فعليا من الناس لمعرفة ما إذا كان ما حققه الموسم الماضي ضربة واحدة لا يمكن تكرارها، الحفاظ على هذا المستوى إنجاز أكبر من تسجيل 40 هدفا في الموسم الماضي، خطا خطوة كبيرة هذا الموسم، ولحسن الحظ فإن الآخرين يقومون بالأمر ذاته أيضا، ولهذا نحن في الموقع الذي نحتله حاليا".

وغاب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، عن مباراة هيديرسفيلد لإصابة عضلية، وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ابتعاده عن الفريق حتى نهاية الموسم، لكن كلوب فند هذه الشائعات بقوله "لا تصدقوا 3% مما هو موجود على مواقع التواصل الاجتماعي".

وواصل "لم أدخل في نقاش حاد مع صلاح بعد مباراة تشيلسي، وروبرتو فيرمينو لن يغيب حتى نهاية الموسم، بعد التمرين شعر ببعض الآلام وكذلك صباح الأمس، إنه تمزق بسيط، ولهذا فإنني سأقول إنه من المتوقع أن يكون لائقا أمام برشلونة لأنه آلة، كان أمرا جيدا أن نثبت أننا نستطيع اللعب بدونه".