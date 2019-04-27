ريال مدريد يحدد سعر التخلي عن فاران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني وضع الحد الأدنى لقيمة التخلي عن نجمه الفرنسي، رافاييل فاران، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لن يقبل برحيل فاران إلا في حالة الحصول على 100 مليون يورو على الأقل.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن فاران يحظى بتقدير كبير من جانب ريال مدريد، وأن النادي الملكي يسعى للحفاظ على خدماته وإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.
وكشف أن فاران تلقى اتصالات من ناديين بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن يوفنتوس يثق أنه قادر على إقناع المدافع الفرنسي بارتداء قميص السيدة العجوز.
يذكر أن الكثير من التقارير الإسبانية أكدت مؤخرًا أن فاران يبحث عن خوض تحدٍ جديد خارج ريال مدريد، في الموسم المقبل.
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