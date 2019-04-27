القدس - بواسطة محمد عز العرب - اتهمت شرطة كاليفورنيا، الجمعة، سائقا أميركيا بالقيام بعملية دهس، حيث دهس مارة بمركبته، الثلاثاء الماضي، وأوقع 8 مصابين، ظنا منه أنهم "مسلمون".
وقالت الشرطة في سانيفيل قرب سان فرانسيسكو إن السائق ويدعى إيزايا بيبلز (34 عاما) مستهدف بتحقيق في "محاولة قتل بدافع عنصري".
وقال الشرطي فان نغو خلال مؤتمر صحافي "هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمدا ضحاياه بسبب عرقهم وقناعة منه بأنهم مسلمون".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بين الجرحى الثمانية ثلاثة من أفراد عائلة واحدة هم والد وابنه وابنته.
ولم ترد أي تفاصيل حول جنسية الجرحى أو ديانتهم.
وقال محامي المتهم إن الحادث "ناتج بوضوح عن اضطرابات نفسية" وإنه سيطالب بتوفير العلاج المناسب لموكله، وهو بحسب ما أوضح عسكري سابق قد يكون يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر كاليفورنيا: اتهام سائق بدهس مارة لأسباب عرقية ودينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.