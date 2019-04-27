شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 مدنيين بتفجير انتحاري نفسه داخل محل تجاري في البيضاء والان مع التفاصيل

قُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأصيب آخرون، الجمعة 26 أبريل/ نيسان 2019، في تفجير إرهابي نفذه انتحاري يعتقد انتماؤه إلى تنظيم داعش، داخل محل تجاري في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية بمحافظة البيضاء ، إن 9 مدنيين من قرية ذي كالب الأسفل التابعة لمديرية القريشية قتلوا وأصيب آخرون جراح بعضهم خطيرة، في عملية انتحارية نفذها إرهابي يعتقد انتماؤه لتنظيم داعش.

وأوضحت المصادر أن الإرهابي فجر نفسه داخل دكان شخص يدعى شوكت أحمد أبوصريمة، ما أدى إلى مقتل مالك الدكان أبوصريمة وأخيه علي واثنين من أولاده وخمسة مواطنين آخرين إثر التفجير.

مشيرة إلى أن القتلى والجرحى جميعهم من قرية "ذي كالب الأسفل" التي شهدت بعض مناطقها مؤخراً قتالاً عنيفاً بين تنظيمي القاعدة وداعش للسيطرة عليها.