شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يترأس وفد الإمارات باجتماعات المائدة المستديرة لمنتدى الحزام والطريق والان مع التفاصيل

ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفد الإمارات في اجتماعات قمة المائدة المستديرة لقادة ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، وفقا للعين الإخبارية.

وانطلقت، صباح السبت، بالعاصمة الصينية بكين، اجتماعات المائدة المستديرة لزعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة بقمة "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي" التي يحضرها زعماء ورؤساء حكومات نحو 40 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.

وتختتم الدورة الثانية لمنتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي أعمالها السبت في بكين بمشاركة دولية واسعة.

وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجمعة، إطلاق مشروعين من العاصمة الصينية بكين ضمن طريق الحرير الجديد، وسيكون مقرهما في دبي.