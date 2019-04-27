شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تغير على مواقع وتجمعات للمليشيا في شعور شمال الضالع والان مع التفاصيل

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم الأحد مستهدفة آليات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع. وقالت مصادر ان غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي في منطقة ‎شعور غرب مدينة قعطبة. وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات التحالف تغير على مواقع وتجمعات للمليشيا في شعور شمال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.