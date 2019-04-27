الشرطة الإيرانية تستدعي مئات النساء برسائل نصية لهذا السبب

استدعت الشرطة الإيرانية مئات النساء؛ من خلال رسائل نصية وجهتها إليهن؛ لتحذير سائقات السيارات والراكبات، اللواتي يخلعن الحجاب أو يتجاهلن قواعد الزي أثناء القيادة أو ركوب السيارات.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تلقت المئات من النساء في العاصمة، طهران، رسائل نصية عبر الهاتف خلال الأيام الأخيرة؛ حيث تتضمن تلك الرسائل استدعاءهن إلى مراكز شرطة الآداب.

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وبعد أيام من تشكيك الإيرانيين ووسائل الإعلام بصحة الرسائل، أعلنت الشرطة أخيراً أن هذه الرسائل هي تحذيرات رسمية للنساء المتهمات بانتهاك قواعد الزي، أثناء قيادة السيارة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) فقد أعلن العميد حسين رحيمي، قائد شرطة محافظة طهران، مساء أول أمس الخميس، أنه «سيتم إطلاق سراح من يتم استدعاؤهن بعد أن يوقعن تعهدات كتابية بأنهن لن يكررن الجريمة».

وحذر رحيمي من أنه «في حالة تكرار الجريمة، سيتم توجيه اتهام إلى المتهمة وإحالتها إلى المحكمة».