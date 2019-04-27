شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري يطالب إيطاليا بإغلاق مستشفاها العسكري في ليبيا والان مع التفاصيل

اتهم المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إيطاليا بتقديم دعم عسكري لقوات الوفاق والميليشيات المساندة لها التي تخوض مواجهات عسكرية منذ 4 أبريل (نيسان).

وطالب المسماري، وفق ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية، روما بإغلاق مستشفاها العسكري في مدينة مصراتة في أقرب وقت ممكن، حيث يعتقد أنها تساعد ميليشيات الوفاق.

وفي مقابلة مصورة من بنغازي بثتها صحيفة "كورييري ديلا سيرا" على موقعها الإلكتروني، قال المسماري إنه "لا توجد دواع إنسانية لبقاء المستشفى بعد القضاء على تنظيم داعش في مدينة سرت أواخر عام 2016"، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم" على موقعها الإلكتروني.

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وتابع، وفق الترجمة الإيطالية للمقابلة: "لدينا دلائل على أن هذه المنشأة لم يعد لها أي دور إنساني ولكنها تمثل مساعدة قيمة لميليشيات مصراتة التي تقاتل جيشنا".

وأضاف: "لقد تمت إقامة المستشفى الميداني لمساعدة الجرحى في الاشتباكات ضد داعش في سرت عام 2016، تلك المعارك انتهت منذ فترة طويلة، فلماذا لا يزال هناك 400 جندي إيطالي؟".

وصرح المسماري بأنه "من تلك القاعدة الجوية حيث يوجد المستشفى الميداني تقلع طائرات تقصف قواتنا وتتسبب في سقوط ضحايا".

وتابع قائلاً: "نعتقد أن للإيطاليين دور في تدريب الميليشيات.. إنه ليس بالأمر الجيد، عليهم المغادرة".