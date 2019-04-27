رئيس أوروبي لا يريد الاجتماع مع بوتين "على انفراد"

قال الرئيس البولندي السابق ألكسندر كفاسنيفسكي، إن الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي لا يريد الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "على انفراد".
ونقلت وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية عن كفاسنيفسكي قوله إن زيلينسكي قال لهم إنه لا يريد أن يجتمع مع بوتين "على انفراد"، ويفضل أن يلتقي به بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضح كفاسنيفسكي سبب ذلك قائلاً إن لقاء الفنان زيلينسكي والسياسي المحنك بوتين "قد يسفر عما لا يرتضيه الرئيس الأوكراني الجديد"، وفقاً لوكالة أنباء "سبوتنك" الروسية.
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