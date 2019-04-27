مقتل 17 من قوات الجيش السوري في هجمات إرهابية بحلب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن 17 من قوات الجيش السوري قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجمات شنها فصيلان إرهابيان في حلب شمال سوريا، وفقا للعين الإخبارية.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة الأنباء الفرنسية: "شنتّ كل من هيئة تحرير الشام (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) وتنظيم حراس الدين (الإرهابيتين) هجمات ضد مواقع لقوات الجيش السوري في ريف حلب الجنوبي والجنوبي الغربي بعد منتصف ليل الجمعة".

وأشار إلى أن الاشتباكات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى وانتهت بتدخل الطيران الروسي الذي استهدف مواقع الفصيلين الإرهابيين.

وبسط الجيش السوري نفوذه على غالبية أراضي البلاد بعد سنوات من الحرب الأهلية وانتشار للتنظيمات المسلحة، لكن لا تزال جماعات إرهابية تحظى برعاية تركية تسيطر على بعض محافظات الشمال والشمال الغربي أبرزها إدلب وبعض مناطق في حلب.