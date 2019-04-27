تهديدات أميركية تستهدف وزارة المخابرات الإيرانية

هدد دبلوماسي أميركي سابق بإدراج وزارة المخابرات الإيرانية ضمن القائمة السواداء الأميركية .

ودعا كين بلاكويل سفير الولايات المتحدة السابق لدى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى إدخال وزارة المخابرات الإيرانية في القائمة السوداء الأمريكية للمنظمات الإرهابية؛ بعد وضع الحرس الثوري الإيراني في القائمة.

وكتب كين بلاكويل مقالاً في صحيفة «تاون هول»، قال فيه،: إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بتسمية قوات الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية، أثار جدلاً يمكن التنبؤ به، فقد أقر الرئيس نفسه بأنها كانت خطوة «غير مسبوقة»، مما دفع بعضهم إلى افتراض أنها ستكون خطرة على المصالح الغربية وعلى مستقبل العلاقات الأمريكية مع البلدان التي تتمتع إيران أيضاً بنفوذ بها.

وأضاف الدبلوماسي: لكن لا يمكننا المجازفة بتجاهل حقيقة أن نفوذ إيران الخبيث آخذ في الازدياد.

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وتابع: لطالما كانت تسمية الإرهاب في قوات الحرس ممكنة، على الرغم من أن الإدارات الأخرى اختارت أن تركز عقوباتها فقط على المؤيدين الأفراد، وجناح العمليات الخاصة المعروف باسم «فيلق القدس»؛ لكن في السنوات الأخيرة، أصبح تعيين الحرس أكثر إلحاحاً؛ بسبب انتشار الجماعات المتطرفة الممولة والميسرة من الحرس في سوريا والعراق وأماكن أخرى.

وقال الكاتب: إن هذا الاتجاه يعكس ما وصفه ترامب بأنه التزام النظام الإيراني باستخدام الإرهاب كقوة، والحرس باعتباره الأداة الرئيسية لتلك الاستراتيجية. يقود «فيلق القدس» الجهود المبذولة لدعم الوكلاء الأجانب، بينما تركز المنظمة الأم على قمع المعارضة داخل المجتمع الإيراني أيضاً.

وأضاف: إنه بالنسبة للمعارضين الإيرانيين، فإن الضغط الغربي على الحرس هو أيضاً علامة على دعم الشعب الإيراني في صراعه مع الديكتاتورية الثيوقراطية (الدينية).