الأمير ويليام للمسلمين: الحب تغلب على الكراهية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ولنجتون
قال دوق كامبريدج، الأمير البريطاني ويليام للمجتمع المسلم في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية أمس، إنه يقف معهم «تقديرا لما علمتموه للعالم خلال الأسابيع الماضية».
وتحدث الأمير ويليام لنحو 160 من الناجين في مسجد النور الذي فتح فيه مسلح النار قبل ستة أسابيع وقتل 42 من المصلين، وقال «لقد تم التدبير لعمل عنف من أجل تغيير نيوزيلندا، لكن حزن أمة كشف عن ينابيع من التعاطف والرحمة والدفء والحب حقا».
وأضاف «لقد أظهرتم الطريقة التي يجب أن نرد بها على الكراهية، بالحب.. وأتمنى أن تتغلب قوى الحب دائما على قوى الكراهية».
ووصل الأمير ويليام إلى نيوزيلندا في زيارة تستغرق يومين لتكريم الناجين من الهجوم الإرهابي وأسر المتضررين منه.
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