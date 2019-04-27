شرطة سريلانكا تحذر من هجوم يستهدف مساجد الصوفيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كولمبو

حذرت الشرطة في سريلانكا من وقوع المزيد من الهجمات على أهداف دينية عقب تفجيرات عيد الفصح التي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا الأحد الماضي.

وذكرت الشرطة، نقلا عن تقارير استخباراتية، أن الأصوليين بقيادة المتشدد زهران هاشم، المتهم بأنه العقل المدبر وراء هجمات الفصح، تعتزم استهداف مساجد للصوفيين، ويرى بعض المسلمين الأصوليين الصوفية هرطقة.

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وأكد رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسنا للصحفيين في وقت سابق أن هاشم كان أحد الانتحاريين الذين استهدفوا كنائس وفنادق فخمة، ما أدى إلى مقتل 253 شخصا.

وشددت الأجهزة الأمنية في البلاد إجراءاتها، وألغت مساجد عديدة إقامة صلاة الجمعة بها أمس بسبب الوضع الأمني.

ونصحت السفارة الأمريكية في العاصمة كولومبو الجماهير في بيان بتجنب أماكن الصلاة الجمعة، وقالت: «تواصل الجماعات الإرهابية التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا».