32 ألف أسرة يمنية تستفيد من لحوم مركز الملك سلمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - أبوظبي، المهرة

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع 8,000 كرتون من اللحوم للمحتاجين في محافظة المهرة اليمنية، استفاد منها 32 ألف أسرة.

وعبر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر عن أمله في الاستفادة من هذه المساعدات لتخفيف المعاناة عن النازحين والأسر الفقيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن حاليا، وشكر نيمر مركز الملك سلمان للإغاثة على هذه المساعدات، مشيرا إلى دوره الكبير في المجال الإغاثي والتنموي بالمهرة وجميع المحافظات.

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من جهة أخرى، أبرز المركز جهود المملكة الإنسانية في العالم ضمن مشاركته في مهرجان منظمة التعاون الإسلامي بدورته الثانية الذي يعقد تحت شعار «أمة واحدة يجمعها التعاون على الخير والعدل والتسامح»، ويستمر حتى 27 أبريل الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وافتتح فعاليات المهرجان وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أمس، بحضور أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وسفير خادم الحرمين الشريفين في الإمارات تركي الدخيل، وعدد من المسؤولين.

وشارك المركز بعرض عن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة وعروض مرئية وكتيبات ومقاطع وأفلام وثائقية عما يقدم للدول المنكوبة في 44 دولة وما نفذ في اليمن بشكل خاص، ومنها مشروع «مسام» لنزع الألغام، ومشروع تأهيل الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية، ومركز الأطراف الصناعية لمن بترت أطرافهم جراء الأزمة التي افتعلها الحوثيون في اليمن.