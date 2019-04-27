القوات السريلانكية تقتل 4 مسلّحين يُشتبه في انتمائهم إلى داعش

اسماء السيد - كولومبو: قتلت قوّات الأمن السريلانكية أربعة مسلّحين على الأقلّ يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار معهم في شرق البلاد، على ما أعلن الجيش والشرطة السبت.

قال المتحدث العسكري سوميث أتاباتو إنّ مسلّحين فتحوا النار على الجنود، عندما حاولوا اقتحام منزل في بلدة كالموناي. وأضاف "قُتِل اثنان من المسلّحين بالنيران التي ردّينا بها"، مضيفًا أن أحد المدنيين قُتل أيضًا أثناء العملية. وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة أن أربعة أشخاص يُشتبه في أنّهم انتحاريون قُتلوا في المواجهة الليلية.

وقالت الشرطة في بيان "عثرنا على جثث أربعة أشخاص يُشتبه في أنّهم انتحاريون"، مؤكدةً كذلك أنّ هناك مدنيًا قُتل في تبادل إطلاق النار، بينما فرّ ثلاثة آخرون أصيبوا بجروح.

تمّ تنفيذ هذه العمليّة المشتركة بين الشرطة والجيش، في أعقاب بلاغ عن أنّ المسؤولين عن الاعتداءات التي نُفّذت في عيد الفصح قد تحصّنوا في منطقة في كالموناي على بُعد 370 كيلومترًا شرق العاصمة. وقالت الشّرطة إنّه ليست هناك إصابات في صفوف قوى الأمن.

Advertisements

أتى تبادل إطلاق النار بعد ساعات على إعلان الشرطة السريلانكية أنها ضبطت 150 إصبع متفجرات وراية تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك خلال عملية دهم في فيسامانثوراي الواقعة على بعد 370 كيلومترًا شرق كولومبو داخل مبنى، يُعتقد أنّه مكان تسجيل فيديو تبنّي الاعتداءات الأخيرة.

ورفعت وزارة الخارجيّة الأميركيّة الجمعة مستوى التحذير من السّفر إلى سريلانكا، حاضّةً مواطنيها على مراجعة خطط سفرهم إلى الجزيرة في أعقاب سلسلة الاعتداءات.

وما زال توتر شديد يسود سريلانكا، حيث تتواصل ملاحقة المشتبه فيهم. وأوقفت قوات الأمن حوالى 75 شخصًا منذ الأحد، على علاقة بالاعتداءات.

