دراسة توصي البريطانيين بالاستفسار عن رأي الشريك في البريكست قبل الارتباط

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP يوصي علماء نفس البريطانيين بالاستفسار عن رأي الشريك في قرار خروج البلد من الاتحاد الأوروبي قبل الارتباط، وذلك منذ أوّل موعد غرامي.

يوصي علماء نفس البريطانيين بالاستفسار عن رأي الشريك في قرار خروج البلد من الاتحاد الأوروبي قبل الارتباط، وذلك منذ أوّل موعد غرامي.

وفي بلد قسم فيه البريكست المجتمع منذ استفتاء العام 2016 الذي شهد تصويت البريطانيين بحوالى 52 % على قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي "كلما سارعت في التعرف على الشريك بشكل أعمق، كان ذلك أفضل"، بحسب ما قال إريك روبنسون من جامعة ليفربول في دراسة تحليلية أجريت لحساب موقع المواعدة على الإنترنت "إي هارموني".

وقد طلب الموقع منه ومن زميلته ميشال تورنكويست وضع قائمة أسئلة تساعد في معرفة فرص نجاح العلاقة من الموعد الأول.

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وينصح روبنسون وهو متخصص في السلوكيات بتجنب المجاملات خلال الموعد الغرامي الأول إذا كان المرء يبحث عن علاقة دائمة، موضحا "لم الانتظار حتى الموعد الثالث أو الخامس لإدراك أن الطباع غير متوافقة؟".

وأضاف "قد تؤدي الآراء السياسية المتعارضة إلى انهيار العلاقة" خصوصا بين الأجيال الشابة إذ "ينفصل 22 % من الشركاء بسبب خلافاتهم السياسية".

وفي السياق نفسه، ينصح روبنسون بالاستفسار أيضا عن المواقف الاقتصادية والبيئية لمن قد يصبح شريك المستقبل.