تبادل إطلاق نار في عاصمة سريلانكا.. وكشف مستودع قنابل بمنزل

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تقوم الشرطة، منذ أيام، بعمليات مداهمة

ولم تتوفر بعد أنباء بشأن ما إذا كان حادث تبادل إطلاق النار خلف ضحايا أم لا.

من جهة أخرى، قال مراسلنا إن قوات الأمن السريلانكية عثرت، اليوم، على مستودع لتصنيع القنابل في منزل قامت بمداهمته في منطقة سامانتوري.

وتقوم الشرطة، منذ أيام، بعمليات مداهمة لاعتقال المتورطين في التفجيرات الإرهابية، التي شهدتها كولومبو ونواحيها، نهاية الأسبوع الماضي.

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وأبلغ الرئيس السريلانكي ميثريبالا سيريسينا، الصحفيين في كولومبو، أن حوالي 140 شخصا في الدولة الجزيرة، تم تحديدهم على أنه لهم صلات بداعش المتطرف، مشيرا إلى أنه ستتم ملاحقتهم.

وقال إن الحكومة السريلانكية لديها القدرة على السيطرة الكاملة على "أنشطة داعش" في البلاد، مؤكدا "سنتحكم تماما في هذا ونخلق بيئة حرة وسلمية للناس كي يعيشوا".

وهزت سريلانكا، صباح الأحد الماضي، تفجيرات انتحارية استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، مخلفة مقتل 253 شخصا ونحو 500 مصاب.