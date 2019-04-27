انطوان شديد: هناك محاولات للقفز فوق الطائف خلال الممارسات بالحكم

اشار سفير لبنان السابق في ​واشنطن​ ​أنطوان شديد​ الى ان ​سلسلة الرتب والرواتب​ أدت الى تضخيم رواتب بعض الموظفين، وقد يتم تخفيض عدد من السفارات في الخارج بحسب مصالح لبنان مع هذه الدول.

‏واعتبر شديد في حديث اذاعي، ان العاملين في ​القطاع العام​ لن يقبلوا المس برواتبهم وحقوقهم المكتسبة، ويجب الحذر من ثورة اجتماعية في الشارع في حال أصر المسؤولون على تخفيض المعاشات أو تجميد جزء منها.

ورأى ان هناك محاولات للقفز فوق ​الطائف​ خلال الممارسات بالحكم، واعتبر انه يجب ان لا يشعر اي فريق ان حقوقه منتقصة، والطائف بعلاته اصبح دستورا لكل اللبنانيين بموافقتهم.