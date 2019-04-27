انطوان شديد: هناك محاولات للقفز فوق الطائف خلال الممارسات بالحكم

اشار سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد الى ان سلسلة الرتب والرواتب أدت الى تضخيم رواتب بعض الموظفين، وقد يتم تخفيض عدد من السفارات في الخارج بحسب مصالح لبنان مع هذه الدول.
واعتبر شديد في حديث اذاعي، ان العاملين في القطاع العام لن يقبلوا المس برواتبهم وحقوقهم المكتسبة، ويجب الحذر من ثورة اجتماعية في الشارع في حال أصر المسؤولون على تخفيض المعاشات أو تجميد جزء منها.
ورأى ان هناك محاولات للقفز فوق الطائف خلال الممارسات بالحكم، واعتبر انه يجب ان لا يشعر اي فريق ان حقوقه منتقصة، والطائف بعلاته اصبح دستورا لكل اللبنانيين بموافقتهم.
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