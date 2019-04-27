فيصل: الاتصالات مستمرة لتسليم منفذ عملية الاغتيال في مخيم عين الحلوة

أشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لـ"تحرير ​فلسطين​" ​علي فيصل​ في حديث اذاعي، الى أن الاتصالات مستمرة لتسليم منفذ عملية الاغتيال في ​مخيم عين الحلوة​، مؤكداً أن ​القوى الفلسطينية​ حريصة على أمن المخيم وقاطنيه.

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