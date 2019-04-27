الخليل: القانون الذي تم انتخابنا على أساسه أعاد لبنان الى معسكرات طائفية

لفت الأمين العام لكتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، الى أن "طرح ​قانون الانتخابات​ بصيغته الاساسية ليس جديدا، ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ يقول أن الطرح الفضل لل​قانون الإنتخاب​ي هو بأن يكون ​لبنان​ دائرة واحدة على أساس ​النسبية​ وهو دائما كان يوجه الناس الذين يريدون أن يذهبوا الى قانون جديد للتفكير بدائرة واحد"، معتبرا أنه "القانون الذي تم انتخابنا على أساسه والصوت التفضيلي، أعاد لبنان بشكل مخيف الى معسكرات طائفية قصمت البلاد الى طوائف".

وشدد الخليل في حديث إذاعي على أن "هذا الوقت السلينم لطرح موضوع القانون الجديد، ففي القانون الماضي كان يفترض أن نقوم ببعض الامور التي لم نقم بها بسبب ضيق الوقت، ولأن القانون الذي نطرحه جديد ويحتاج الى تعديلات أساسية في القوانين المرعية وحتى تعديلات دستورية بدأنا البحث فيه الآن، وبري كان متأكدا أنه إذا تركنا الموضوع سنبقى على ما نحن عليه"، مشيرا الى "أننا في أول مرحلة من مراحل طرح القانون سنقوم بعرضه على الكتل الأخرى ليتم درسه ومناقشته، وهذا الأمر يحتاج الى وقت حتى يتم فهم ما هي النقاط الأساسية التي تم تعديلها".

وأوضح أنه "في القانون الذي نطرحه هناك أمور متطورة تحتاج الى تعديلات دستورية، وقانون الإنتخاب هو من القوانين الأساسية التي ترعى المسار الديمقراطي، لذلك يجب تغليب العنصر الوطني الجامعي على العنصر الطائفي، ونحن نستخدم الوقت المبكر حتى لا يكون هناك عذر تأخر لوقت"، مؤكدا أن "الهدف أن يكون القانون أفضل ما يطرح ويجعل الأولويات السياسية وطنية وليست طافئية أو منطاقية أو شخصية".