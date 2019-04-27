مقتل عائلة لبنانية في فنزويلا خلال عملية سرقة

أفادت معلومات صحفية عن مقتلعائلة لبنانية مؤلفة من الاب ي. ن. من بلدة جب جنين في البقاع الغربي وزوجته الفنزويلية وابنته بضربات على الرأس فيما قضى ابنه خنقاً، خلال عملية سرقة تعرضوا لها في منزلهم.
وأفيد أن ابني الضحية طفلان وقد عثر عليهما جثتان هامدتان في منزلهم، حيث تمكنت الشرطة من القبض على عصابة اللصوص التي ارتكبت الجريمة، فيما التحقيقات مستمرة، حيث يتابع شقيق الضحية مجرياتها.
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