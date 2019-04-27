مقتل عائلة لبنانية في فنزويلا خلال عملية سرقة

أفادت معلومات ​صحفية​ عن مقتلعائلة لبنانية مؤلفة من الاب ي. ن. من بلدة ​جب جنين​ في ​البقاع الغربي​ وزوجته الفنزويلية وابنته بضربات على الرأس فيما قضى ابنه خنقاً، خلال ​عملية سرقة​ تعرضوا لها في منزلهم.

وأفيد أن ابني الضحية طفلان وقد عثر عليهما جثتان هامدتان في منزلهم، حيث تمكنت ​الشرطة​ من القبض على عصابة اللصوص التي ارتكبت الجريمة، فيما التحقيقات مستمرة، حيث يتابع شقيق الضحية مجرياتها.