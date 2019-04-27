ترامب: سننسحب من معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة

أعلن الرئيس دونالد ترامب خلال الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية الأميركية للسلاح أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة دولية للأسلحة وقعها سلفه باراك أوباما عام 2013 وتعارضها الرابطة وجماعات محافظة أخرى.
وقال ترامب "نحن نسحب توقيعنا" أمام آلاف من الحضور المبتهجين الذي ارتدى كثير منهم القبعات الحمراء المرتبطة بشعاره الانتخابي "اجعلوا أميركا عظيمة مجددا".
ووصف ترامب القرار بأنه دفاع عن "السيادة الأميركية"، وأضاف عن العدول عن موقف بلاده من المعاهدة "لن نسمح لبيروقراطيين أجانب على الإطلاق بالتعدي على حرياتكم المكفولة بالتعديل الثاني" في إشارة للدستور الأمريكي.
وأبلغ ترامب أعضاء الرابطة، وهي جماعة ضغط، أنه سيلغي وضع الولايات المتحدة كإحدى الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة التي لم تنل بعد تصديق مجلس الشيوخ.
وكثيرا ما عارضت الرابطة المعاهدة التي تنظم حركة التجارة في الأسلحة التقليدية المقدرة بنحو 70 مليار دولار، وتهدف لإبقاء الأسلحة بعيدة عن متناول منتهكي حقوق الإنسان. وتقول الرابطة بأن المعاهدة تقوض الحقوق الفردية في حيازة الأسلحة وهي وجهة نظر رفضتها إدارة أوباما.
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