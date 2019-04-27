المرصد السوري: مقتل وإصابة 5 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في مدينة الرقة

أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن "​انفجار​ين على الأقل هزّا مدينة ​الرقة​ الخاضعة لسيطرة ​قوات سوريا الديمقراطية​ مساء أمس". وعلم المرصد أن "التفجير الأول ناجم عن انفجار ​عبوة ناسفة​ بالقرب من مسجد الجراكسة في المدينة، الأمر الذي تسبب بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجراح، بينما التفجير الآخر ناجم عن انفجار عبوة ناسفة أخرى في شارع الرشيد أثناء مرور دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وسط معلومات أولية عن خسائر بشرية في صفوف قسد".

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