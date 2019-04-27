رئيس البرلمان البريطاني ورئيس حزب العمال يقاطعان مأدبة عشاء رسمية لترامب

أعلن مكتب رئيس ​مجلس العموم البريطاني​ جون بيركو، في بيان، أن بيركو لن يشارك في مأدبة العشاء المقرر إقامتها في حزيران المقبل، تكريما لزيارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الى بريطانيا.

بدوره، أعلن زعيم حزب العمال ​جيريمي كوربن​ أنه رفض الدعوة المقدمة له، للمشاركة في مأدبة العشاء المقرر إقامتها تكريما لترامب، مشيرا الى أنه مستعد في الآن نفسه للقاء ترامب، ومناقشة جميع القضايا المهمة.

واعتبر كوربن أن "رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​ يجب ألا تفرش السجادة الحمراء خلال زيارة دولة لتكريم رئيس يمزّق المعاهدات الدولية المهمة، ويدعم رفض ​تغيير المناخ​، ويستخدم خطابا عنصريا مفعما بالكراهية للنساء"، مشيرا الى أن "الحفاظ على علاقة مهمة مع ​الولايات المتحدة​ لا يتطلب البذخ وإقامة حفل يتعلق بزيارة دولة. من المخيب للآمال أن رئيسة الوزراء اختارت مرة أخرى التملق لهذه ​الإدارة الأميركية​".

ومن المقرر أن يجري ترامب زيارة رسمية إلى بريطانيا، تلبية لدعوة الملكة إليزابيث الثانية، وذلك في الفترة بين 3 إلى 5 حزيران المقبل.